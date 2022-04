Danse BRIGITTE

J'ai commencé par des études d'éducatrice à Herve, ensuite de

la gravure sur fusil à Liège, de la publicité et puis enfin la sculpture.

Tout m'interesse!, ce qui fait que pendant toutes ces années, j'ai un peu tout essayé!

La vie est faite de surprises, il faut essayer de tirer profit de toutes les expériences que l'on vit.

C'est la sculpture qui me passionne le plus.

J'aime sculpter:

-la terre d'après modéle vivant

-réaliser de grandes sculptures (entre 2 m et 4 m) en fer qui s'animeront avec le vent

-et en pierre m'adapter à sa forme naturelle qu'elle reste naturelle, lui donner un envol.

Grace aux symposiums à l'étranger (Lituanie, Québec, Autriche, Bénin,... )

Je peux découvrir d'autres pierres, rencontrer d'autres sculpteurs, ainsi que partager ma passion.



Mes compétences :

International

Sculpture