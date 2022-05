Stéphane VERSCHELDE

Concepteur d'image;

Je suis photographe spécialisé en photo pour entreprises;

- mise en valeur des lieux (idéal pour suivi de chantier, ateliers, magasins, etc)

- mise en valeur des produits (rendu matière, couleurs, ou photo publicitaire)

- packshot produits (pour ecommerce ou magazine produits)

- portraits en entreprises





Pourquoi moi?



- J'ai un passé de développeur software (dont beaucoup en réseau et sur le web) ce qui me permet de travailler avec des outils performant et beaucoup sur le web; par exemple pour le transfert d'image j'ai un système de partage en ligne avec espace privé pour chaque client. Vos images sont disponible de partout et à durée indéterminée.

- J'ai un studio mobile et me déplace sans problème avec tout le matériel nécessaire du plus petit au studio 3 flashes.

- Je suis adaptatif; je peux réaliser soit uniquement la prise de vue ou le travail total jusqu'à remise des images au format(s) et qualité(s) désirés.

- J'ai le souci de la technique photo, je me forme en permanence.

- J'utilise les meilleurs outils (par exemple Capture One) pour le traitement des images.

- J'ai un bon contact humain :)

- Je me bats sur la qualité du service et de l'image plutôt que sur les prix.





Ils m'ont fait confiance :



Alterego Design, Matexi, Cide-Socran, ...

pourquoi pas vous ?



N'hésitez pas à nous demander un rendez-vous ou un devis sans engagement.

Portfolio officiel :

http://focales.be/portfolio/

Tous mes liens se trouvent sur :

http://about.me/stephane.verschelde



