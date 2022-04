Dany BOLDUC

Je me suis construit une forte expérience technique en technologie de l’information dans les 18 premières années de ma carrière. Mes compétences et certifications étaient liés aux différentes solutions d’entreprise de Microsoft. J’intervenais principalement comme spécialiste et architecte de solutions.



En 1999, avec deux collègues, nous avons fondé l’entreprise AlphaMosaik qui offrait des services conseils en technologie de l’information pour la gamme des solutions d’entreprise de Microsoft. Graduellement, j’ai évolué comme haut gestionnaire dans notre entreprise occupant ainsi les rôles de conseiller, directeur des opérations, vice-président TI et vice-président ressources humaines. Ces rôles mont permis de mettre à profit mon côté entrepreneur et mes capacités de gestion.



C’est après 13 ans dans une superbe aventure qu’AlphaMosaik a fusionné avec Negotium technologies où j’ai poursuivi ma carrière comme directeur de produits et développement.



Afin de relever de nouveaux défis et d’explorer de nouvelles avenues, j’effectue un changement de domaine, en 2016 en me joignant à Boréceutique, une entreprise fondée par deux amis chercheurs. L’entreprise, en biotechnologie, développe des ingrédients actifs à partir de végétaux issus de la forêt boréale. Les domaines d’application sont très variés pouvant aller du pharmacologique au cosmétique. Mon rôle au sein de l’entreprise m’amène principalement à être en charge du développement d’affaires pour la commercialisation et l’exportation de nos produits et services. Je m’implique également à d’autres niveaux de l’entreprise, notamment à sa croissance et à l’optimisation de sa structure organisationnelle.



Pour en savoir plus sur cette nouvelle aventure,