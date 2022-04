Un jour, j'ai rencontré ... et j'ai grandi ...



LA VIE EST FAITE DE CETTE PHILOSOPHIE POUR LES GRANDS DE CE MONDE QUI ONT COMPRIS QUE L'EXPERIENCE EST FACE A CHACUN DE NOUS. QU'ELLE SE PARTAGE ET S'AMELIORE CHAQUE JOUR ....



Merci Jacky BORREMAN, Merci Roger LANNOY , Merci Grégoire DELESALLE(Coke), Merci Dominique CONTE, Merci Hughes TOURNOI, Merci à Philippe DELVILLE, Merci Frédéric NOEL, ... Merci à toutes ces personnes qui ont compris et partagés leurs expériences acquis amitié franchise honnêteté ! Merci à toutes ces personnes qui aident les autres à grandir au delà des préjugé et préconçus, ...



En quelques mots, le but de ce réseau est de ce présenter. Je suis un simple Dany comme vous, comme nous tous ... Nous sommes capable de réaliser nos rêves. La recette magique est en chacun de nous : V O L O N T E et C A P A C I T E S



Je suis donc un motivé de la vie, un petit être heureux et grand dans son coeur qui a eu la chance de rencontrer des autres gens qui par leur grandeur vous offrent confiance, chance, participation ...



Je suis, et c'est déjà suffisant ! Mais quand on me fait confiance, j'offre plus que ce qui est attendu !



Ne m'aimez pas, ne me détestez pas ... apprenez à me connaître et vous aurez le VIRUS Dany BORREMAN. Mais je ne suis pas à vendre car je n'aime pas l'argent ou je l'aime mais à sa juste valeur ...



Par contre, lancez-moi les défis les plus fous et nous seront amis si j'ai le temps de les relever !



Je suis donc je peux tout ce qui est ! par la force de l'univers, de dieu et de l'homme.



Dany BORREMAN



