Gilles YVON

Au fil de mon (déjà long) parcours professionnel, j’ai eu l’occasion d’incarner des « personnages d’entreprise » très différents tels que consultant, formateur, manager, dirigeant.

J’ai consacré une bonne décennie à débusquer tous les leviers de l’efficacité professionnelle et en particulier de la gestion optimale du temps, en termes d’organisation, de processus et d’outils informatiques.



Et il y a 10 ans, J’ai décidé de me recentrer sur les hommes.

Je suis alors devenu coach et j’ai d’abord construit puis animé des séminaires de développement personnel avant de revenir vers l’univers de l’entreprise pour faire le lien entre deux mondes, celui de la performance de l’entreprise et celui de l’épanouissement personnel de l’homme.



En 2010 j’ai lancé « Le Coach du Temps », organisme de formation, coaching et conseil, spécialisé en Gestion du Temps & Efficacité Professionnelle, avec une signature particulière de « conciliateur entre productivité & bien-être ».



Et ces deux dernières années, je me suis rendu que mes interventions pour la promotion du bien-être au travail prenaient le pas sur les formations et coachings en gestion du temps. J’ai compris que j’étais devenu Chief Happiness Officer …



Ah j’allais oublier … n’allez pas croire que j’ai mis le développement personnel de côté, je viens de sortir « Small Steps To Feel Good », un outil d’accompagnement pour s'installer progressivement et durablement dans une dynamique positive.



Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site web



Mes compétences :

Leadership

Management

Conseil en management

Coaching

Conseil en organisation

Formation

Direction technique

Développement personnel

Psychologie positive

Gestion du temps

Appreciative inquiry