Dany BOVALO7,

Place Jean TARDIEU

Apt. 52 Les BETELGEUSES

97420 Le PORT

Tel: 0262 884 566

Mob: 0692 941 056

@mail: dany.bovalo@laposte.net Le Port le 8 Juillet 2015,



Objet : Candidature au poste de Technicien en informatique



Madame, Monsieur,



A la recherche d’un emploi, je me permets de vous adresser ma candidature.

Fort d’expérience dans le secteur de l’informatique, j’ai pu développer mes compétences dans différentes entreprises.



J’ai pu saisir le sens du relationnel, être à l’écoute des utilisateurs, répondre à leur attente et leur besoin. Je m'implique dans leurs satisfactions et dans l'amélioration de l'outil informatique au travers d’une veille technologique et une mise à niveau continue de mes compétences.



Le sens de l'organisation, le dynamisme et la conscience professionnelle sont les qualités qui m'ont permis de m'adapter dans toutes mes expériences professionnelles. Je désire aujourd'hui intégrer une entreprise comme la vôtre pour continuer à élargir mes connaissances mais aussi afin de mettre mes savoirs faire au service de votre société.



En effet, ce poste de Technicien de maintenance de réseaux informatiques nécessite des qualités d'organisation et de disponibilité et de contacte que je souhaite vous apporté, ma passion et mon souci de finalisé mes actions et l’écoute attentive des utilisateurs vous apporterait un avantage.



Au cours de ma formation ainsi que dans mon parcours professionnel, j'ai été sensibilisé et formé, aux divers logiciels informatiques et plateformes tels que Les serveur Linux, Les AS400 IBM, déploiement, supervision des environnement Serveur Microsoft ( 2003,2008, 2012…) Active Directory, I-Série, Gestion de Salle blanche ( GTB, Environnement, Maintenance, etc.), déploiement et sécurisation des infrastructure réseau (DNS, DHCP, PROXY, Anti-virus, Firewall, WSU), les suites bureautique Microsoft Office et Libre Office.

La Maintenance des Serveurs (Serveurs Lames, serveurs IBM, HP, Fujidsu, DELL…, NAS, Réseau Fibre, etc.) des postes bureautiques et clients léger et de tous l'environnement matériel.

Ainsi, je saurai mettre à profit mon savoir être et mon savoir faire avec diplomatie et assurance au service des bénéficiaires ainsi de votre entreprise



Dans l’attente de vous rencontrer afin de vous exposer davantage mes motivations, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel

Identifier les ressources nécessaires à la résolution du dysfonctionnement et aiguiller si besoin l'appel (maintenance sur site, technicien spécialisé, ...)

Guider l'utilisateur pour résoudre le dysfonctionnement ou prendre le contrôle du système à distance

Identifier les phases d'intervention à partir des informations du diagnostic help desk, de la hot line, des dossiers constructeurs

Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux

Configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur et effectuer les tests de fonctionnement

Effectuer les opérations de nettoyage et de réglage sur les matériels et équipements

Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné



FORMATIONS EN INFORMATIQUES ET DIPLOMES



2014 - XL-Soft Administrateur / XL-Soft POS / Plateforme POS / Balances Connectées

2013 - Mise a niveau de la certification pour Windows 2008/R2 et 2012/R2

Très Bonne Maîtrise des outils de virtualisation Vmware ESX/ESXi, HyperV, VirtualBox

Excellente Maîtrise des Environnement DOS, Microsoft Windows ( 3.x, 95, 98, ME, 95, 98, XP, Vista, Windows 7, Windows 8)

Plate-forme de supervision NAGIOS ( EON) avec alerte SMS

Téléphonie VOIP: Plateforme Asterisk

Bonne connaissance Linux

excellente maîtrise OS Microsoft

2012 - Certification IBM Administrateur IBM Domino et Tivoli Storage Manager Express (TSM Express)

2001 - Certification MCSE Microsoft Windows 2000 ( Microsoft Certified Systèm Enginieer)



Mes compétences :

Microsoft Windows 9x

Linux

VPN

UNIX Open BSD

TCP/IP

Sage Accounting Software > Sage Line 100

SQL

Pascal

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Millennium

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 3.x

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft DOS

Domain Name Server Protocol

Delphi

Microsoft Windows 8