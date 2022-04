Dany CHAMPEME

Je suis née en Algérie et je vis dans le sud de la France.



Ma curiosité devant le spectacle du monde reste mon principal moteur d’inspiration, ma formation me permet de de coacher l'image des politiques, des professionnels, des particuliers : comment rendre son aspect physique attractif pour être mieux dans son être.



- Etude artistique avec Mademoiselle BESSO, professeur d’Art

Plastique à Philippeville.

- Ecole de maquillages artistiques avec Jean d’ESTREES à PARIS

(maquillage photos, théâtre, cinéma, body painting)

- Etude de sculpture sur pierre avec Christophe JEANBLANC à Saint

Laurent du Var



La nature m’attire dans ce qu’elle a de plus insolite et m’inspire par les situations et les couleurs que j’adapte, tantôt en figuratif tantôt en abstrait.



Par ailleurs, l’orient aura toujours une place privilégiée dans mon cœur.



N'HÉSITEZ pas A ME CONTACTER pour un devis . A TRÈS BIENTÔT.



Mes compétences :

Peinture

Dessin

Communication

Art