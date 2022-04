Dany CIBERT

Depuis 1998 je travail dans l'aménagement et la rénovation de voitures ferroviaire pour le compte de la société Ceit, nos clients sont Bombardier - Alstom - SNCF - ONCF (Maroc). Depuis 2007 je suis détaché au Maroc ou j'habite pour la rénovation de 310 voitures. je suis responsable de projet et je concois et aménage l'intérieur des voitures(luminaires, plafonds, portes bagages,les faces (masques baies polyester) le plancher, les portes intercirculations ainsi que les plates formes et les modules toilettes.

Les études sont réalisées par nos soins ainsi que les documents contractuels. Il y a un suivi de montage et l'exécution d'une voiture de prés série pour validation.

je suis à la recherche d'un emploi au Maroc si possible (je suis marié à une Marocaine) j'ai 30 ans d'expérience de bureaux d'études et de responsable de fabrication, ma recherche ce situe dans le monde du ferroviaire ou je possède de très bonne connaissances ou dans la tolerie fine en tant que responsable projet ou responsable fabrication ou directeur de site.

Je suis en recherche active d'emploi depuis fin 2014



Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projets

Animer

Piloter

Concevoir