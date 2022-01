Après plus de 20 ans dans le monde industriel à divers postes, allant du

commerce jusqu'à être membre du comité de direction, en passant par

des postes techniques, j'ai une connaissance approfondie de la gestion

de projet. Fort de mon diplôme d'Ingénieur Mécatronique et de mes

expériences professionnelles et personnelles, j'ai su démontrer ma

capacité à faire face aux problématiques d'origines diverses. A l'écoute

des autres, mon mode de management est orienté vers l'humain.