Isabelle PREVOST

Chargée logistique export

je supervise et assure le transport des usines et composants flow and beuverage en Europe, Asie, Afrique, Amérique du Sud.

Je gère les dossiers crédoc et tout le suivi logistique et financier des dossiers à l'export

j'ai intégré le service achat afin de gérer les suivis projets niveau achat/appro + suivi des fournisseurs et des contrats



Mes compétences :

International

Logistique

Négociation

Logistique transport

Achats

Management