Dany DELAUTRE

je me présente, je m'appelle Daniel Delautre, plus connu sous le surnom de Dany, le chêne, ou. deschoses

Je suis hélas en retraite pour invalidité du travail depuis 2005, suite à de nombreux problèmes que j'ai contracté dû à des emplois difficiles qui me valaient 4 h de sommeil par nuit. Je ne pourrai pas tous vous les énumérer, mais encore à ce jour, je dors 4h. et je n'en sais toujours pas la raison.J'ai donc réussi grâce à plusieurs concours à évoluer dans l'administration du bas de l'échelle à un grade convenable, me servant plus de ma cervelle que de mes bras, sans compter tous les autres métiers dans le privé Jamais je n'ai utilisé de piston, ou de fraudes pour accentuer ma progression.Agnostique. J'ai travaillé un peu dans tous les services du Conseil général, j'ai une facilité d'adaptation qui m'étonne moi-même et qui a été donc remarqué par mon directeur des ressources humaines.J'ai obtenu sans vanité 11 diplômes (avec mes concours), non pas supérieurs, mais dans des domaines totalement différent. Un concours est pour moi supérieur à un diplôme car j'ai du me battre contre des bacs +8, ou des maîtrises qui excellaient dans une matière et s'écroulaient dans d'autres. Moi, comme je disais souvent à mes supérieurs par humour : < < je ne suis pas un bon à rien, mais je suis moyen dans tout > > ce qui m'a aidé à les obtenir du premier coup.Hélas, je n'ai jamais vraiment trouvé un travail qui me plaisait vraiment, j'ai évolué simplement par les circonstances proposées.Autodidacte, j'ai une polyvalence assez étonnante, je suis loin d'être un orateur, mais j'ai un contact facile et je suis assez généreux, de plus je ne peux jamais m'empêcher de faire de l'humour, ce qui m'a attiré pas mal de sympathie avec certains de mes collègues, mais aussi de la jalousie, car je ne mâche pas mes mots quand on essaie de m'apprivoiser.J'adore utiliser l'humour noir dans ces cas là et plusieurs de mes supérieurs en ont payé les frais et me craignaient plus vu ma répartie, mais c'était justifié car je suis très respectueux si l'on est correct avec moi. Et là, j'ai découvert récemment que beaucoup de gens s'intéressaient à mes tableaux que je peignais simplement par plaisir.J'ai été très étonné du prix que l'on m'en a offert par accident, car je me semblais trop peu artiste pour en exposer un.Simplement les gens qui les voient m'ont valorisé alors que je peins que quand je ressens une émotion et je l'exprime à ma façon.D'autre part, j'ai eu une vie assez peu commune et beaucoup de mes amis souhaiteraient que j'en écrive le récit. Peut- être vais-je m'y mettre un jour vu les sollicitations qui me sont de plus en plus nombreuses, mais j'ai un peu peur que l'on ne me croit pas vu les événements invraisemblables que j'ai vécu, et que j'ai souvent mis sous silence.Seuls mes vrais amis sont au courant et me valorisent d'avoir subi autant d'épreuves et d'être encore là aujourd'hui.Vu que je les ai presque toutes surmontés, les gens me prennent pour un chêne, ce qui est faux.J'essaie toujours de ne pas faire voir mes émotions, mais à l'intérieur la souffrance est grande. Maintenant que certaines personnes et ma famille soient décédée, j'oserai peut-être en parler. Je ne l'ai pas fait suite à leur égard et par compassion à des êtres chers que j'ai perdu et qui m'ont profondément touchés.L'humilité est pour moi une grande vertu et j'essaie, même si parfois je n'y arrive pas, à y travailler, donc cela bloque à ce niveau là. Ouvrir de nouveau les portes profondément cachées qui m'ont demandé un effort considérable pour les enfouir au plus profond de moi-même depuis tant d'années, est un cap difficile à franchir. Dévoiler le pourquoi des choses que j'ai subit, étonnerait pas mal de monde et en choquerait pas mal.également.. Hélas nous sommes tous imparfait et avons tous nos addictions, j'y suis moi-même loin d'y être, alors j'y réfléchis, Donc si cela intéresse quelqu'un,à un prochain Best seller peut- être?

