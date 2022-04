Dany DUVIGNAU

Je me presente je suis mr Duvignau, je suis peintre decorateur à Bordeaux, je realise que se soie de la renovation ou neuf les travaux de vos biens. realisation de patines decorative, tadelak, stuc,paillette, peinture interieure et exterieure, pose de revetement mureaux comme fibre de verre, structure a peindre, tissu collé, TRP, deplacement sur le 33, 40 et 24. contacté moi



