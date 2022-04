Dany FAUNY

Mes compétences professionnelles:



Gérer et superviser la planification des flux nécessaires à la production d’un secteur, en intégrant les contraintes de la logistique en amont et en aval, afin d’optimiser l’outil industriel dans sa globalité (mains d’œuvre, matériel, stocks).



Gérer l’ensemble d’un processus de production dans un esprit du « juste à temps » par l’optimisation permanente des outils de mesure et de pilotage nécessaire à la performance économique et au respect des cahiers des charges.



Manager un secteur de production (réception, préparation, fabrication, conditionnement).



Former, animer, accompagner les services de production dans la mise en place de la démarche d’amélioration continue (CEDAC, 5S, TRS, ...) afin de réduire les coûts, améliorer la qualité et raccourcir les délais.



Contribuer à l’innovation des produits et des procédés pour répondre ou anticiper les attentes du marché :

o Développer la mécanisation de tâches manuelles dans une industrie nouvelle « 4ème gamme »,

o Mettre au point la mécanisation de nouveaux produits.