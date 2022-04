Dany GARCIA

Infirmière psy à l'hôpital public dont 14 ans détachée dans un atelier de relaxation massages, j'ai pris ma retraite anticipée et j'ai crée mon auto entreprise dans l'entretien corporel et la formation continue. Je travaille au domicile de mes clients et dans des institutions de santé. Ma clientèle est variée allant de la prise en charge d'enfants ou adolescents en diffiicultés scolaires et émotionnelles, aux femmes enceintes et leur Bébé , aux adultes en demande de gestion du stress, souffrants de somatisations, apprentissage de méthodes de relaxation, et dans l'accompagnement de personnes atteintes d'un cancer. J'organise des stages d'intiation aux massages ( réflexologie, massages chinois, massage assis, auto massages....),

