Après une expérience de vie professionnelle et personnelle riche en expériences et enseignements multiples, je réalise un rêve englobant mon amour du soleil... et le plaisir de recevoir.



mon parcours est atypique :

Coiffure, prêt à porter, restauration, directrice agence Intérim, directeur financier dans le bâtiment, juge au Tribunal de Commerce de Versailles, diverses implications bénévoles ...



et puis ...besoin d'air, de soleil ...d'espace..!

quelques années de travaux plus tard....j'ouvre mes gîtes et chambres d'hôtes de charme 4 étoiles "Gîtes de France" !!



Avec ses murs en pierre, ses couleurs du Sud, ses terrasses privatives, les chambres d'Hôtes de charme, AMANDINE, OCEANE et la Suite duplex TERRA COTTA apportent la détente recherchée.



Dans les dépendances rénovées, attenante à la Bastide, le Gîte Indigo est paré du Bleu de la Provence. Une jolie terrasse solarium avec une vue imprenable vous enchantera.



Couleur jaune, le Gîte Safran est idéal pour vous détendre.Parking privatif et entrée indépendante.



Avec ses murs en pierre, aux couleurs chaudes de la Provence, le Gîte Paprika est idéal pour la détente et vous fera savourer la douceur du sud.



Mes compétences :

Location saisonnière