Dany HULOT

Après plusieurs expériences dans l'industrie des télécoms et de la vidéo numérique, j'ai mis en cohérence mes convictions environnementales et sociales avec mon parcours professionnel.

Une reconversion en énergie-bâtiment m'a permis de gérer ma propre entreprise pendant 4 ans avant d'intégrer l’École des Métiers de l'Environnement en tant que chargé de missions auprès de la Direction, puis en tant que Directeur des Études.

Manager une équipe, faire émerger les compétences des étudiants, travailler à l'amélioration continue des processus pédagogiques de l'école, sont des missions passionnantes et enrichissantes. Elle me permettent à la fois de travailler pour l'Humain et pour l'Environnement.



Mes compétences :

Économie d'énergie

Bâtiment

Énergies renouvelables

Assistance à maîtrise d'ouvrage

RT Existant

Simulation thermique dynamique

Thermographie infrarouge

RT 2012

Étude thermique

Audit énergétique

Formation

Pédagogie

Efficacité énergétique

Gestion de projet

Management de la qualité