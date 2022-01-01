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LA POSTE
- CHARGE DE COMPTES GROUPE LA POSTE
Paris-15E-Arrondissement
2013
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Le Groupe La Poste
- RESPONSABLE ESPACE COMMERCIAL CNIT LA DEFENSE
Paris-15E-Arrondissement
2016 - maintenant
Garantir au sein du secteur CNIT LA DEFENSE (3 bureaux de Poste) l'excellence du service multi activités à priorité bancaire pour chaque client,
Développer le chiffre d'affaires du secteur et maîtriser les risques associés,
Amplifier la performance économique,
Préserver une qualité de vie au travail pour chaque postière et postier
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Le Groupe La Poste
- DIRECTEUR ADJOINT LA GARENNE REPUBLIQUE
Paris-15E-Arrondissement
2013 - 2015
GARANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES DEVELOPPE PAR UNE EQUIPE DE GUICHETIERS DANS L'ESPACE DES VENTES DU BUREAU
RESPONSABLE QUALITE ET ACCUEIL CLIENTELE PROS ET PARTICULIERS DES POINTS DE VENTES (LA GARENNE REPUBLIQUE ET LES VALLEES + PARTENAIRES)
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DES VENTES LA BANQUE POSTALE LIGNE GUICHET/ SERVICES COURRIER COLIS/ LA POSTE MOBILE
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L'EPARGNE DE FRANCE/ ABEILLE VIE
- CONSEILLER COMMERCIAL CLIENTELE PATRIMONIALE
1996 - 1996
PROSPECTER FIDELISER CLIENTS PARTICULIERS/ PROFESSIONNELS SUR DES PDTS PATRIMONIAUX ET PREVOYANCE
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CAISSE D'EPARGNE IDF
- CONSEILLER COMMERCIAL
1995 - 1995
CONSEILLER PROMOUVOIR ET VENDRE PDTS ET SERVICES BANCAIRES
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DARTY
- CHEF DES VENTES / CONSEILLER CLIENTELE RAYONS ELA/TLM
BONDY
1989 - 1995
RESPONSABLE DE L'ANIMATION ET DES VENTES RAYONS ELA BRUN BLANC/ CONSEILS VENTES POLYVALENCE
NOTA : DE 1989 A 1993 STATUT SALARIE EXTRA/ CDD ET DE 1994 A 1995 STATUT SALARIE CDI