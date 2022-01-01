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Dany JEAN

Paris-15E-Arrondissement

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Sartrouville dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • LA POSTE - CHARGE DE COMPTES GROUPE LA POSTE

    Paris-15E-Arrondissement 2013

  • Le Groupe La Poste - RESPONSABLE ESPACE COMMERCIAL CNIT LA DEFENSE

    Paris-15E-Arrondissement 2016 - maintenant Garantir au sein du secteur CNIT LA DEFENSE (3 bureaux de Poste) l'excellence du service multi activités à priorité bancaire pour chaque client,
    Développer le chiffre d'affaires du secteur et maîtriser les risques associés,
    Amplifier la performance économique,
    Préserver une qualité de vie au travail pour chaque postière et postier

  • Le Groupe La Poste - DIRECTEUR ADJOINT LA GARENNE REPUBLIQUE

    Paris-15E-Arrondissement 2013 - 2015 GARANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES DEVELOPPE PAR UNE EQUIPE DE GUICHETIERS DANS L'ESPACE DES VENTES DU BUREAU
    RESPONSABLE QUALITE ET ACCUEIL CLIENTELE PROS ET PARTICULIERS DES POINTS DE VENTES (LA GARENNE REPUBLIQUE ET LES VALLEES + PARTENAIRES)
    RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DES VENTES LA BANQUE POSTALE LIGNE GUICHET/ SERVICES COURRIER COLIS/ LA POSTE MOBILE

  • L'EPARGNE DE FRANCE/ ABEILLE VIE - CONSEILLER COMMERCIAL CLIENTELE PATRIMONIALE

    1996 - 1996 PROSPECTER FIDELISER CLIENTS PARTICULIERS/ PROFESSIONNELS SUR DES PDTS PATRIMONIAUX ET PREVOYANCE

  • CAISSE D'EPARGNE IDF - CONSEILLER COMMERCIAL

    1995 - 1995 CONSEILLER PROMOUVOIR ET VENDRE PDTS ET SERVICES BANCAIRES

  • DARTY - CHEF DES VENTES / CONSEILLER CLIENTELE RAYONS ELA/TLM

    BONDY 1989 - 1995 RESPONSABLE DE L'ANIMATION ET DES VENTES RAYONS ELA BRUN BLANC/ CONSEILS VENTES POLYVALENCE
    NOTA : DE 1989 A 1993 STATUT SALARIE EXTRA/ CDD ET DE 1994 A 1995 STATUT SALARIE CDI

Formations

  • Université Paris 12 Val De Marne (Creteil)

    Creteil 1996 - 1997 LICENCE DE MANAGEMENT COMMERCIAL

  • ECOLE NATIONALE DE COMMERCE BESSIERES (Paris)

    Paris 1992 - 1994 BTS ACTION COMMERCIALE

Réseau