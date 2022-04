Dany LABBE

J'ai d'abord occupé divers poste dans l'industrie (Qualité, Méthode et Supply Chain) avant d'évoluer vers le poste de responsable de la solution ERP de la société Evolis.



Mes projects professionnels récents:

- Chef de projet migration M3 13.1 vers 13.3

- Chef de Project intégration de sociétés dans l' ERP (Française et Étrangères)

- Chef de project migration M3 7.1 vers 13.1







Evolis, leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète

de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les imprimantes

Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique,

magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact – technologie RFID)

de tous types de cartes (cartes nationales d’identité, cartes bancaires, badges

employé, cartes d’étudiant, etc.). Evolis commercialise également un large

éventail de produits et services en vue de l’identification des personnes et des

biens : des logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale

cardPresso, une gamme complète d’accessoires pour cartes au travers de sa

filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de signature et des services.

Basé à Angers, avec des filiales à Miami (Etats-Unis), Singapour, Bombay (Inde)

et Shanghai (Chine)



Mes compétences :

ERP