Dany-Laure LAVILLETTE

Directrice Economie et Emploi d'Amiens Métropole depuis 2014



Responsable du Service Animation Economique à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Picardie de 2003 à 2014.



Chargée de mission Accompagnement des Entreprises Artisanales de Production à la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Picardie de 1999 à 2003.



Responsable process, procédés, Méthodes chez DENAIN ANZIN MINERAUX à Abbeville (80)de 1994 à 1999.



Ingénieur Chimiste de l'ESCOM, promotion 1994.





Mes compétences :

Animation de réseau

Gestion de projet complexe

Développement économique

Accompagnement du changement

Connaissance des circuits de décision économiques