Dany MONGELLA

Après 12 ans dans le groupe Eurovia, j'ai acquis des expériences professionnelles dans la comptabilité financière, clients, fournisseurs, fiscales, sociales et immobilières. Je suis autonome et polyvalent, et je m'adapte facilement au travail en équipe.

Une opportunité dans le domaine de l'assurance m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. La rigueur dans les contrôles de documents, recueillir des informations pour les exploiter aux mieux sont des missions que j'apprécie.

Depuis novembre 2017, je suis revenu dans le domaine de la comptabilité.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Consolidations