Dany NKOUNDJO

Outils Mercury QC / QTP / Loadrunner

5 ans d’expérience dont 3 ans en testing







EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



ADMINISTRATEUR SECURITE INFORMATIQUE

BARCLAYS BANK PARIS



Depuis Octobre 2010

• Recertification des comptes utilisateurs

• Traitement des demandes métiers pour la mise en place des accès informatiques.

• Création, modification, et suppression des accès sur l’ensemble des environnements informatiques utilisés par la Banque.

• Réalisation des contrôles en matière de gestion des accès : revue des accès, supervision des activités et des connexions utilisateurs (traces d’audits), revue des procédures informatiques.



Environnement technique:

Lotus Notes

Active Directory

Progiciels bancaires : XRDJ, SAI





INGENIEUR TEST VALIDATION



Jan 2010 – Mars 2010



Extraction de la base de données des salariés en utilisant Microsoft Query (Excel-ODBC MY-SQL-base Wysyflow) et test de l’application Wysyflow (outil de modélisation, de partage et de management des meilleures pratiques au sein d’une organisation).

• Mise en place outils BI / Microsoft,

• rédaction plan de test de la V2 du produit (BPM) sur Testlink,

• test de l’application,

• gestion des anomalies dans Bugtraker's.



INGENIEUR TEST VALIDATION FONCTIONELLE

FRANCE TELECOM ORANGE



Mai 2008 – Jan 2010



Test de portails WEB 2.0





• Contacts MOA

• Installation de l’environnement de test et de production,

• Définition des spécifications fonctionnelles et

détermination des exigences,

• Rédaction des plans de test sous QC 9.2,

• Définition et mise en place des scénarii de test et jeux

d’essai,

• Réalisations des tests,

• Gestion et suivi des anomalies,

• Installation des nouveaux releases,

• Définition des essais de non régressions correspondant

aux corrections,

• Rédaction des comptes-rendus de validation,

• Rédaction d’un bilan de qualification sur chaque projet,

• Reporting.



Environnement test : Mercury Quality Center Bugzilla, Mantis, Testlink, Portail WEB 2.0, RIA, Flex.

Projets :Array,Array,Array,Array,Array, ww.wysyflow.com.



2005 – 2007 Assistante de gestion commerciale - CYBINDUS GROUPE (Ile de France)

• Utilisation outils CRM, service commercial



2004 – 2005 Assistante du responsable des ventes - Editions SEFI (Paris)

• Référencement des ouvrages sur le site internet de l’entreprise,

• Benchmarking et E-commerce.



2003 Développeur Web stagiaire - Universite de Bordeaux

• Développement d’un site Web interactif



Juin 2001 – 2002 Analyste-programmeur/ testeur – SOBRAGA

• Analyse des besoins, conception, développement,

• test et recette d’application.



FORMATIONS ET DIPLOMES





juil-sept 2009 Formation « Business Intelligence Business Objet » et mini projet (FITEC paris)

• Methodologie, modélisation relationnelle et decisionnelle,

• BO Designer XI,

• administration serveur BO XI,

• administration fonctionnelle des contenus et sécurité.





Juin 2009 Formation « Test de performance» et aux outils Loadrunner – application Web et J2ee

• Stratégie de test,

• Loadrunner : scripting pour le Web (VuGen),

• modelisation d’un test de charge (controleur et monitoring de base),

• analyse et reporting,

• scripting avancé (Web services, Flex, RTE, Client lourd, Oracle, Java),

• projet d’application sur application Web/J2EE.



Av-mai 2008 Formation « Consultant Qualification Logicielle » et aux outils HP- Mercury

(FITEC paris)

• Management de process de test, mise en place de référentiel de test,

• automatisaion de la réalisation



Mes compétences :

Qualification

Test

Validation