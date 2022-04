Dany POTIER

Fort d’une expérience réussie de plusieurs années, j’ai acquis savoir-faire, curiosité technique, méthode et rigueur dans les domaines de l’instrumentation, du contrôle-régulation et de l’électrotechnique.



Dernièrement technicien de chantier chez Actémium sur la plateforme de Carling, j’ai assuré la réalisation, le montage, le réglage et la mise en service d’équipements industriels chez TOTAL et ARKEMA.

Auparavant technicien instrumentiste auprès de la société SPIE, j’ai participé à la maintenance corrective et préventive des installations TOTAL.

Ces fonctions exigeaient une rigueur sans faille du respect des normes et des consignes de sécurité.

J’ai développé de bonnes capacités d’analyse et rédactionnelle ainsi que l’aptitude à manager et organiser une équipe de plusieurs régleurs et d’électriciens.



Mes compétences :

Instrumentation