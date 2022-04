Dany ROUSSEAU

Chef d'équipe de 30 à 50collaborateurs (Préparateurs, caristes, contrôleur, chargeurs...)

Gestion de l'activité, management.

Etre amené à superviser l’entretien des matériels de manutention.Assurer la gestion des tenues de travail et des EPI (Equipements de protection individuelle)

Assiste le responsable d’exploitation pour faire respecter le règlement intérieur et dans tous les sujets relatifs au respect des règles d’hygiène et sécurité.

Egalement garant de la propreté des zones de travail et de stockage.

Assiste et guide les techniciens affectés à la maintenance des matériels de manutention, aux équipements de l’établissement (par exemple quais niveleurs, portes de quai, systèmes de contrôle d’accès)

Evaluation du personnels sous sa responsabilité.