Dany SALLIOT

« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. »

John Stuart Mill

Bonjour,

Photographe d'architecture, photographe culinaire et de formation graphiste, mon crédo, ma créativité.

J'aime ce métier pour ce coté artistique et humain.

Partage, humour, bonne humeur, je suis à l'écoute de vos envies !

Je serai ravis de partager cette passion avec vous je reste à votre écoute pour d'éventuelle shootings dans la région occitane.

Mon site : http://www.danzayan.com

Mon book : http://www.facebook.com/danzayan



Mes compétences :

Charte graphique

Création

Créativité

Dessin

Flyers

Graphiste Freelance

Illustrateur

Imagination

Print

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Photographie