Serdar AYSAN

Bonjour,



Expert dans les nouvelles technologies et infrastructures



Aujourd'hui, je conseille, mets en place, developpe, automatise les taches, accompagne ainsi les entrepreneurs dans leurs projets de A a Z.



Si vous souhaitez investir je vous accompagne egalement dans l investissement !



Mon premier client en 2008 a remporte 1M d euros alors qu'il était tout seul et auto-entrepreneur grâce a un site bien reference sur Google !



Mon dernier client vient de remporter 11 M d euros en me confiant son portefeuille d'investissement !



Si vous avez un besoin quelconque :



- Applications mobiles (startup)

- Création sites vitrines / ecommerce

- Erp, Crm

- Securite infrastructures / cloud

- Installation, parametrage de votre serveur

- Audit / conseil

- Gestion de projets

- Marketing et reseaux

- Référencement google

- Gestion des reseaux sociaux

- Accompagnement Startups

- Formation

- Strategie dinvestissement

- Cryptomonnaie



Quelques sites (vitrines / ecommerce) realises :



https://www.expert-du-store.com

https://www.wesafestory.com

https://www.roni-global.com

https://www.littleburger.fr

https://www.bakjy.com

https://www.mylittletrain.fr

https://www.boisdollainville.com

https://www.pariresto.fr (demo pour restaurants)

https://www.nazarfrites.com

https://www.lesateliersrecreatifs.com



Reservez votre creneau sur :

https://www.calendly.com/innogen



Contactez-moi au 06.71.91.17.24 pour plus dinformation