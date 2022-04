Bonjour, je m'appelle Dany SAVATDY j'ai 24 ans, je suis célibataire et sans enfant, j'ai un BTS comptabilité et je cherche activement un travail. J'ai aussi débuter une formation et je recherche une entreprise ou tout organisme pouvant me permettre de continuer ma formation en chargé de RH, je peux aussi être gestionnaire de paie et comptable. Je suis mobile dans le sud notamment du côté de Toulouse et Perpignan. Je suis ouvert a toutes discutions professionnelles ou personnelles donc n'hésitez pas.



Mes compétences :

Relations sociales

Paie

Comptabilité

Gestion des stocks

Microsoft Office 2007