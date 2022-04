Je suis ingénieur d'études et développement (technologies objet et web) ainsi que chef de projet pour Airbus chez SOPRA Group.



Mon travail actuel, ainsi que mes différentes missions dans l'industrie (E2S, Infomil, INEO, AIRBUS, ...), m'ont permi de développer un esprit d'analyse et une très bonne rigueur dans le travail.



Ouvert, passionné et motivé, j'ai déjà eu a prendre en charge différents projets et je suis en permanence a la recherche de nouveaux défis.



J'ai des compétences techniques dans les domaines suivants : C#, ASP .NET, Développement Web, C, C++, Java, Visual Studio (VB, VC++) et dans les environnements Windows.



Mes compétences :

Chef de projet

Internet

Microsoft SQL

Technique

Web