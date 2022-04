Dany TIREAU

Étudiant en 1ère année d'un master mention Chimie, spécialité Sciences et Ingénierie de l'Environnement (SIE) à l'UFR Sciences et Techniques d'Angers, je suis actuellement à la recherche d'un stage à compter d'avril 2016. Ma formation vise à former des cadres de l'environnement et offre la possibilité de devenir Responsable QHSE, Responsable en management des risques ou dans la gestion des eaux et déchets.



Les domaines du HSE et de la gestion des déchets m'intéressent tout particulièrement.



Mes compétences :

Chimie inorganique

Chimie organique

Chimie analytique (RMN, SDM, IR, UV-Visible, DRX)

Chromatographie (HPLC, CPG, CCM)

Chimie Théorique (Atomistique, Thermo chimie)

Gestion du risque

Traitement des eaux