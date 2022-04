Danyangel J.

Bonjour,



En recherche de la paix après une vie bien remplie d'émotions et d'épreuves.

Toujours à la recherche de la Communication et du contact, il en a été ainsi toute ma vie, on ne perd pas facilement ses habitudes, surtout si elles sont épanouissantes.

J'aime la photo, la Nature les belles musiques, la pensée positive et écrire et faire des montages de vidéos.





Mes compétences :

Photographie