Laurence J.

Vous trouverez plus d'information sur mon parcours sur le site : http://www.laurencejaillet.com



Quelques compétences clefs :



- Bilingue en Anglais - travaille et vie à New York pendant 13 ans

- Bilingue en Espagnol - travaille et vie Espagne pendant 3 ans et nombreux déplacements en Amérique du Sud

- Allemand courant.



J'ai aussi réalisé de nombreux séjours en Amérique du Sud, au Moyen Orient, en Asie et en Europe du Nord et du Sud.



Mon expertise est axée sur le développement de marques et d'entreprises dans un environnement international ( tant par la présence physique que digitale )



J'ai construit mon expérience sur les 5 continents en tant que :



- directrice export

- directrice vente et marketing

- consultante en stratégie, marketing et communication.



Parmi mes réalisations:



- Direction des filiales de compagnies internationales comme la Holding Textile Hermès, Barbara ou encore Huit.



- Analyse de positionnement stratégique visuel et marché et recommandation stratégique sur les marchés étrangers.



- Développement opérationnel de la stratégie : direction du business development, des équipes de vente, des séminaires de formation, des équipes marketing et merchandising.



- Direction communication et marketing (online et offline)



- Production des outils marketing et communication : website, e-commerce, ads, brochures, vidéos pour le web en Français, Anglais et Espagnol.



- Création et management d'événements RP ou de co-branding : organization de salons professionnels, de dinners de remise de prix, de défilés de mode, et d'évenements RP en France et aux USA.



- Entreprises avec lesquelles je travaille en France:



EDF, L'Oreal Parfums et Cosmétique Active, Naf Naf, entreprise Cac 40 café



-Entreprises avec lesquelles j'ai travaillé aux Etats-Unis:



Sara Lee, Huit, Barbara, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Vera Wang, Natori, Diane von Fursternberg, Thierry Mügler, Holding Textile Hermès, MCGM events, Parsons School of Design, FGI, Promincor



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Communication

Audiovisuel

Web

Production

Marketing international

Distribution