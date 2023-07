Après une triple expérience en bureau de recherche, cabinet de conseil en évaluation des politiques publiques et récemment en collectivité territoriale (où j'ai été chargée de la mission Recensement des équipements sportifs à la Direction de la Jeunesse et Chargée de projets à la Direction des Personnes âgées et handicapées), je suis à la recherche active d'une nouvelle mission territoriale en structure publique, privée ou en établissement public.



Après avoir obtenu un Master en Sciences Humaines et sociales Option Géographie-Environnement et Aménagement du territoire, j'ai souhaité compléter mon parcours en Management territorial. J'ai ainsi intégré l'Institut de "Management Public et de Gouvernance territoriale" (IMPGT) d'Aix-en-Provence, en Master professionnel "Management des Administrations publiques".



Mes formations complémentaires et mes expériences professionnelles diverses m'ont permis de m'épanouir à des postes qui requièrent une très grande polyvalence, d'être à l'aise dans des projets transversaux (mode projet), et de m'adapter assez rapidement aux situations d'urgence.



Disponible immédiatement, je suis mobile en région parisienne et dans les DOM et peux étudier des propositions de missions à l'étranger (Belgique, Angleterre, Québec, Australie).





Mes compétences :

Diagnostic territorial : enquêtes, benchmark,

Management de projets

Diagnostic territorial

Développement durable

Géographie

Gouvernance

Développement local

Tourisme

Management