Daouda BALDÉ

Je suis une personne à l’esprit analytique axée sur les solutions. Mes résultats antérieurs ont permis la mise en place des protocoles d’analyse, le contrôle et l’optimisation du procédé de fabrication.

Aussi, j’ai créé une nouvelle méthode allégeant le coût d’analyse des matériaux. Je suis compétent à plusieurs stades de la conception des matériaux : synthèse des poudres, mise en forme, optimisation et contrôle des procédés de fabrication.

J’ai une expérience à la gestion économe et respectueuse des contraintes environnementales liées au procédé de fabrication. Je peux analyser finement les produits obtenus pour interagir avec le procédé de fabrication en utilisant les principales techniques de caractérisation, les outils de diagnostic et de simulation numérique.





Mes compétences :

Optimisation des process

Minéralogie

Gestion de projet

Amélioration de process

Chimie des matériaux

Céramique

Chimie analytique

Contrôle qualité