Daouda DIONGUE

Je suis un jeune Ingénieur en Génie civil, Bâtiment et Travaux publics.

J'ai fait mon cursus à l'école supérieure polytechnique de Dakar et à l'Université d'Artois d'Arras.



Je viens de terminer une mission de 6 mois avec EIFFAGE construction en tant que conducteur de travaux dans un projet de construction de 98 logements à Amiens.



Je suis particulièrement intéressé par le Contrôle, l'Étude et la Conduite des travaux dans le cadre des projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments ou de travaux publics (infrastructures routières et ouvrages d'Art).



Mes compétences :

animer

Animer des réunions

Chargé d'affaire

Conducteur de travaux

Construction

Contrôle qualité

Microsoft accès

Qualité

Sécurité

Sécurité incendie