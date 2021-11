Daouda FANNY

Salarié de Compétences Emploi de Sevran, je suis passé successivement par les cabinets suivants:

1 - ESATIE (Bagnolet) pour lequel j'étais conseiller Emploi et animateur de Groupe de demandeurs d'emploi exerçant à Sevran, Livry Gargan,Bagnolet.

Le bon vieux temps des ateleirs Objectif Emploi en Groue (O.E.G) et Objectif Emploi Individuel (O.E.I)

Vous savez dans l'insertion et le coaching des demandeurs d'emploi, ce qui est gratifiant, c'est de faire RENAITRE un adulte,père ou mère de famille et lui redonner confiance et le sourire. Refiare naitre la Confiance en soi.

2 - Indice Consultants Atlantiques(Montreuil S.Bois) où j'ai fait le suivi de cadre en cellule de reclassement, et gérer administrativement le centre

3 - Mondiale Formation Paris pour lequel j'ai fait la formation des cadres de PSA sur LOTUS Notes ( Paris et Nord de la France):migration de mémoweb à Lotus Notes V5

Créateur de l'Association "AVENIR Dyonisiens" je me bats pour reduire les effets de la fracture Numérique afin de vulgariser l'utilisation de l'outil informatique, surtout que le maximum de personnes sache naviguer sur la grande Toile que représente Internet. Ce petit rôle me servira à contribuer, modestement,aux actions de luttes contre le nouvel ILLETRISME: l'illétrisme numérique.

Rôle important dans l'équipement informatique des TPME en Côte d'Ivoire d'où je suis originaire,j'en suis plus que FIER. Je propose gratuitement aussi à certaines TPME en Seine Saint Denis, la creation de site Web.

Altruiste,je pense que l'argent ne vaut pas grand chose ici bas.Mais partager, donner, échanger laissent des traces indélébiles.

Ce comportement vient du fait de ma formation, mais aussi de Joseph Ki Zerbo qui me l'a fait savoir , j'oubliai!! Si vous le voulez allez lire, l'antériorité des cultures, de Cheick Anta Diop

vous comprendrez et j'en suis persuadé, vous me rejoindrez.

A ce moment, nous nous engagerons sur le chemin de la valorisation de l'AFRIQUE où encore et encore la corruption limite de nombreuses initiatives

Yes, I Can.



Mes compétences :

Formateur