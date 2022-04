Daouda KABORE

Docteur en Histoire des Relations internationales, je suis diplômé de droit public, option sécurité internationale et défense. Je suis président-fondateur de l'ONG EDUC-AFRIK, et également professeur d'Histoire et Géographie à l’académie de Créteil.



Mes travaux de recherches portent sur l'implication des organisations internationales dans la démilitarisation de la vie politique et la construction de la démocratie en Afrique de l'ouest.