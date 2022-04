Je suis kobenan daouda, étudiant en Master en Sciences de la Terre et des Ressources Minières (STRM) à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Ayant pour vocation la géologie, mon objectif est de devenir géologue.



Mes compétences :

exploration et exploitation pétrolière

technique de raffinage

technique de vente et négociation

exploration et exploitation minière