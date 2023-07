David ALEXANDRE

Issu d'une formation technique en DUT Génie Mécanique et Productique, je me suis orienté vers les métiers de l'ingénierie par la voie de l'alternance. Ce choix m’a apporté plusieurs bénéfices :

• Une expérience de 3 ans au sein d’AIRBUS OPERATIONS S.A.S.

• Un apport managérial et humain dans le pilotage d’équipes et de projets AIRBUS.

• Un renforcement technique et scientifique dans les domaines de l’ingénierie mécanique.



Durant cette formation, j'occupais la place d'apprenti ingénieur « Quality Management » dans une unité de production de 700 personnes sur le site d'AIRBUS Nantes. L'unité en question était chargée d'assembler le caisson central de voilure des programmes A320 et A330 d'AIRBUS.



Aujourd'hui, je suis en formation de doctorat (PhD) à l'Institut Polytechnique et Université d'Etat de Virginie (USA) Virginia Tech, dans le domaine de l'Ingénierie Aérospatiale. J’aimerais intégrer une entreprise américaine dynamique et compétitive, où d’importants challenges sont à réaliser. Je souhaite également poursuivre mon évolution professionnelle dans l’aéronautique et l’aérospatial car ces deux domaines représentent pour moi l’ambition et l’innovation.



Mes compétences :

Gestion d'équipes

Responsabilité

Gestion de projets

Curiosité

Dynamisme