David ALVAREZ ORTEGA

En activité depuis 11 ans, ensemble nous développons votre capacité à communiquer et à créer du lien grâce à des méthodes singulières, qui reposent sur des techniques de scène, du coaching anglo-saxon, et de la programmation neurolinguistique.

Bénéfices : Vous devenez plus impactant, plus instinctifs, plus spontané dans vos relations avec l'autre.

Vous utilisez cette nouvelle compétence pour créer du lien avec vos collaborateurs, vos interlocuteurs, vos proches, pour vos prises de parole en public, pour publier des vidéos sur YouTube et enfin être à l'aise avec votre propre image !

Stages de 2 à 6 jours partout en France individuel ou en groupe de 6 à 8 personnes. Renseignez-vous au 0676080770.



Mes compétences :

Communiquant

Motivateur

Découvreur de talent

Polyvalant

Coaching

Hauts Potentiels

Développement

Accompagnement