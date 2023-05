Issu d’un BTS électrotechnique avec une expérience professionnelle en installation et maintenance industrielle, j’ai approfondis mes connaissances dans le domaine de l’automatisme, de la programmation et de l’informatique industrielles, via une formation à l’AFPA de niveau III (Bac+2).



Mes compétences sont notamment la programmation d’API avec les logiciels PL7 Pro, Unity Pro et Step 7 (langages LD, ST, Grafcet, FBD et IL) et la programmation en langage C et C++ .



Je suis autonome, rigoureux et je possède un bon esprit d’analyse. Fortement stimulé par les défis, je suis prêt à démontrer mes aptitudes au sein d’une entreprise.



N'hésitez pas à me contacter pour des propositions!



David ARAUJO

araujo.david@laposte.net



Mes compétences :

Automates programmables

Unity pro

KNX

Maintenance industrielle

Siemens S5 S7

Électrotechnique

Domotique

Grafcet

Automatismes industriels

C++ Builder

GMAO

Siemens Step7/WinCC

Instrumentation / automatisme

Qt