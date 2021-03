David CALOIN

Ayant une expérience du monde du SIRH, je suis disponible pour gérer vos nouveaux projets sur Hr-Access ainsi qu'en tant que consultant Hr-Access.



Mon parcours professionnel m'a permis aussi de travailler dans tous les types d'entreprises de la PME aux grands groupes.



Dynamique et rigoureux, je suis prêt à vous accompagner dans les projets et la maintenance de votre SIRH.



Mes compétences :

Écologie

Management

Gestion de projet

HR Access Suite 7 et 9 (Unix Oracle)

DSN

GA

Maintenance Paie et GTA

Interfaces

Exploitation