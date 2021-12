S’engager avec Covéa (MAAF, MMA et GMF), c’est s'ouvrir des perspectives d’évolution et de mobilité. Nos marques ont en commun leurs valeurs mutualistes, leur solidité financière et leur notoriété.

Pour découvrir le groupe covéa > http://www.covea.eu/



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Droit

Animation de formations