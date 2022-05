Martine BENIFLA

Pour faire une longue histoire courte, je résumerai mon parcours professionnel par une pratique de différents métiers, dans un secteur en pleine mutation (assurances), ce qui m’a permis de développer des compétences tant opérationnelles, fonctionnelles que relationnelles.



Mes domaines de compétences :

- Maîtrise d'Ouvrage, Formation, Développement des compétences,

- Conduite de projets et du changement

- Management d’équipe



Sur le plan personnel, ce parcours correspond à ce qui m’anime: être en mouvement, apprendre en faisant, développer mes compétences et celles des autres, être en relation avec les autres, m’adapter à toutes les situations.



Sur le plan professionnel, je peux compter sur mes capacités d'adaptation, une grande réactivité, un esprit d'analyse et de synthèse, des capacités rédactionnelle, le sens de la pédagogie, le sens du client et de la relation humaine, pour mener à bien les projets qui me sont confiés.



Après une expérience, dans un grand cabinet de courtage en Ile de France, en tant que Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage, pour accompagner les directions opérationnelles lors du déploiement de nouveaux systèmes d'information et/ou d'applicatifs métiers, j'ai souhaité m'installer en province.



Depuis janvier 2010, j'ai intégré le centre de formation de MAAF Assurances pour développer les compétences des managers de l'entreprise.



Je suis ravie de ce changement d'environnement professionnel comme personnel!



Le principe même d'un réseau étant de démultiplier nos relations, j' accepterai bien volontiers toute invitation à partager nos contacts.





"Un mot, puis deux mots....

recherche d'un cinq à sept

pour l'Hâïku d'un jour!"



"La nymphe palpite....

Bienvenue 2017!

s'envole papillon..."



