Après avoir travailler plus de 20 ans en tant que chef de cuisine. Je me suis reconvertis en tant que formateur professionnel d'adultes.

Le titre de formateur en main, j'ai été recruté par l'afpa de champs sur marne ou j'ai eu une première session ( 9 /10 stagiaires reçu au titre).

Actuellement j'ai ma deuxième session et je fini à la mi juin



Mes compétences :

Conseiller en insertion professionnelle

Formateur professionnel d'adultes cuisine

Chef de cuisine