Responsable logistique & entrepôt



Membre du Codir ( co-animation du CE, DP et du CHSCT ).

Optimisation du rapport coût, délais, qualité et sécurité.

Management pluridisciplinaires ( 80 a 150 personnes )

Capacité d'analyse et de synthèse.

Satisfaction client.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

IBM AS400 Hardware