Bienvenu sur mon profil

welcome to my website profile

Willkommen auf meiner Website-Profil



De formation Ingénieur généraliste ( orientée Systèmes qualité et Organisations ) UTC Compiègne , agrémentée d'une formation commerciale , je propose mes compétences dans l'accompagnement / mise en oeuvre / déploiement qualité ( Iso ) et la conduite de projets ( réf type ANPQP ) innovants ( dépots ~15 brevets )



Vous recherchez un interlocuteur connaissant les méthodologies qualité ( cause - effet , démarche PDCA , gestion APQP , Amdec ... ) ainsi que les principaux référentiels ( Iso 9001 , TS16949 , 14001 , 26000 , OHSAS18001 , Iso 26000) ...



Vous avez des opportunités à me proposer,

N'hésitez pas à me contacter .



David Da Silva

( également joignable sur meetup )



Mes compétences :

Créativité

Qualité

Développement

Animateur

Management

Innovation

Musique

Mathématiques appliquées

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises

Conduite de projets

Organisation et stratégie

Lean