David DELAMOYE

Et si je vous accompagnais dans la maintenance de vos systèmes ?



Laissez-moi vous montrer comment mon expérience significative et variée dans le domaine de la maintenance de systèmes de pointes peut sadapter à vos besoins et vous aider à vous développer.



Mes années dexpérience dans la maintenance électrique/électronique aéronautique, plus précisément en hyperfréquences, mais également sur les systèmes de puissances pulsées et de détection des rayonnements ionisants mont permis dacquérir une rigueur et une technicité qui ne pourra que vous intéresser.



Contactez-moi et parlons-en !



Mes compétences :

Maintenance, Fiabilité, Disponibilité

Audit interne

Logistique

Force de proposition

Animation de formations