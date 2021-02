David DENUAULT

Bonjour, après plus de 20 ans d'expérience dans les services B to B, B to C et le Management en Industrie, je maîtrise les process d'organisation commerciale : back office, front office, mise en place et optimisation des bases de données (ERP et outils télématiques) en liaison avec une solide gestion de sites implantés à l'international et l'optimisation des process industriels et de productivité.



Il est primordial de connaître les interactions entre les services et j'ai cette vision globale qui me permet de prendre les décisions en tenant compte des contraintes des différents acteurs.



La polyvalence est un atout majeur pour la maîtrise d’un secteur et pour sa propre cohésion au cœur de la structure de l'entreprise.



* Gestion de Data Management

* Gestion commerciale Grands Comptes

* Organisation systémique

* Surveillance Pricing

* Gestion de stock

* Facturation/Litiges

* Optimisation de l'organisation commerciale

* Gestion des approvisionnements

* Gestion du fonctionnement de sites

* Recherche de fournisseurs à l'international

* Achats et négociation auprès des fournisseurs (International)

* Mise en place, diffusion et formation aux process

* Contrôle qualité

* Analyses statistiques

* Logistique

* Mise en place de process

* Force de proposition / Stratégies



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Automobile

Coordination

ERP

facturation

International

Leasing

Logistique

Polyvalence

Pricing

Process

Technique

Textile

Tourisme

ventes

Voyagiste

Microsoft Office

Approvisionnement

Management

Gestion de projet