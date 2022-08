David DESSELIER

Manager responsable du groupe Vaillance Conseil, j'ai en charge le développement commercial des équipes composées de CGPI spécialisés sur la clientèle de chefs d'entreprises, professions libérales et cadres supérieurs en région parisienne.



J'accompagne également personnellement certains de nos clients sur leurs besoins sur les choix financiers stratégiques de leur entreprise mais également qui concernent également leur fiscalité personnelle de dirigeant de société.



Vous êtes chef d'entreprise et vous souhaitez vous renseigner sur nos prestations que nous vous proposons en sur-mesure, contactez-moi sans tarder pour prendre rendez-vous.



Vous êtes gestionnaire de patrimoine, conseiller bancaire ou assureur et vous souhaitez orienter votre carrière en vous associant au Groupe Vaillance, je vous invite à revenir vers moi pour que nous échangions sur nos opportunités professionnelles communes..