David DILLING

Chef d’entreprise de Markzware de la région de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (EMEA). Nous sommes présents dans le secteur du design, de la publication et de l’impression - aussi connu comme des communications graphiques. Je m’occupe de tous les aspects liés à la gestion et au développement des affaires de logiciels dans la chaîne de ventes. Formé, implémenté et commencé l’office Européenne de Markzware dans les années 90 et continue à diriger et travailler dans cette entreprise.



Construire, maintenir et avancer des chaînes de ventes effective pour des applications en boîte ainsi que des applications ESD ou électroniques (Apps, Plug-ins et XTensions) et des services. Des expériences techniques ainsi que des expériences dans la vente traditionnelle des logiciels et d’appareils électroniques.



Cherche des distributeurs, revendeurs, consultants et entraîneurs qui comprennent la garantie de qualité ou le pré contrôle, ainsi que la conversion des fichiers au format propriétaire (Adobe InDesign, QuarkXPress, Microsoft Publisher, etc.) dans un secteur du design créative, de l’impression et de la publication. Avec un intérêt en particulier pour ceux qui embrassent l’Internet et les opportunités de marketing digital. Utilise des communautés comme Twitter, LinkedIn, FaceBook en relation avec blogging, des campagnes de Google Ad Word et de la promotion avec des vidéos sur YouTube pour stimuler le développement de la chaîne de distribution traditionnelle.



But personnel : Faire ce qui est juste



