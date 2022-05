Valerie VOYER

Le PasQueBeau est un atelier de création visuelle qui existe depuis 12 ans. Valérie Voyer, qui dirige cet atelier, est graphiste, typographe et directrice artistique. Elle travaille essentiellement dans l’édition, la culture, et l’intérêt public (collectivités territoriales et associations). Elle enseigne le graphisme à Paris, vit et travaille à Montreuil. Études : ENSAD ("Arts Décos", Paris).

Site web de l'atelier : http://www.lepasquebeau.com



Mes compétences :

Direction artistique

Charte graphique

Illustration

Design d'espace

Typographie

Design d'interface

Design web

Graphisme